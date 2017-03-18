Жительницы Владивостока чуть не лишилась автомобиля за долги

«Дорожный пристав» вышел на дороги Приморья

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проходят рейды судебных приставов c использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне судебные приставы дежурили на центральной площади города Владивостока. Внимание служителей Закона привлекали автомобили, владельцы которых не исполнили судебное решение либо не выплатили штрафы, наложенные специально уполномоченными органами.

Рейды проходят с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», позволяющего считывать по регистрационному номеру данные о владельце автомобиля и сопоставлять их с базой данных исполнительных производств. После остановки машины и выяснения всех обстоятельств судебный пристав принимает решение о вручении требования о явке в районный отдел судебных приставов либо об аресте имущества.

Так, в ходе рейда на центральной площади едва не лишилась средства передвижения жительница города Владивостока, задолжавшая физическому лицу более 400 тысяч рублей. Автомобиль подвергся описи и аресту и был оставлен на ответственное хранение должнице. Теперь у нее есть 10 дней для того, чтобы обжаловать действия судебного пристава либо погасить долг в полном объеме. В противном случае машина будет изъята и передана на реализацию.

Сегодня, 16 марта, рейд судебных приставов прошел на улице Русской во Владивостоке, где расположено несколько крупных торговых центров. Данные мероприятия доказали свою эффективность и будут проводиться регулярно на территории всего Приморского края.