Чай снижает риск развития старческого слабоумия‍

В то же время исследователи предостерегают от чрезмерного употребления чая

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Национального университета Сингапура открыли необычное свойство чая. Они установили, что регулярное употребление этого напитка уменьшает риск развития слабоумия в старости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Причем полезный эффект совершенно не зависит от сорта чая. Все дело в содержащихся в чайном листе катехинах и теафлавинах, которые являются сильными антиоксидантами и защищают сосуды человека от воспалительных процессов.

В то же время исследователи предостерегают от чрезмерного употребления чая, поскольку в нем также содержится кофеин, негативно влияющий на сердечно-сосудистую систему. По словам специалистов, одной-двух чашек в день будет достаточно, чтобы поддерживать свое здоровье.