Изобретена первая секс-кукла с искусственным интеллектом

«Саманта» чувствует удовольствие и боль

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

38-летний инженер из испанской Малаги Серхи Сантос смог создать уникальную секс-куклу, у которой есть интеллект. Свое изобретение мужчина, который является холостяком, назвал Самантой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Специалист в области бионанотехнологий решил создать необычную куклу для взрослых, наделив ее искусственным интеллектом. В результате у испанца получилась первая в мире «умная» секс-кукла, которая помимо интеллекта имеет модельную внешность и способна к интеракции, что представляет особенно важно для одиноких мужчин.

«Саманта» запрограммирована на определенные реакции на слова и прикосновения, она «чувствует» удовольствие и боль и даже может поддерживать беседу простыми фразами.