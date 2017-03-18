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Под лед в Приморье провалились 66 человек

Организовано круглосуточное дежурство
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

С начала 2017 года на льду в Приморье провалились под лед 66 пострадавших. которых удалось спасти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Специалисты призывают приморцев не подвергать свою жизнь опасности и воздержаться от выхода на лёд.

По информации краевого департамента гражданской защиты, сейчас в регионе начался необратимый процесс разрушения льда. В связи с этим, принято решение с 15 марта ввести круглосуточное дежурство на водных акваториях края.

«Сейчас в Приморье работают семь судов на воздушной подушке, готовых оказать помощь на воде. Они базируются в районе станции Санаторной, Второй речки, полуострова Эгершельд, острова Русский», – уточнили в ведомстве.

Отметим, сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы регулярно проводят тренировки по спасению людей, провалившихся под лёд, отрабатывается взаимодействие с другими оперативными службами.

«Проводится разъяснительная работа с любителями подлёдного лова», – сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края.

Несмотря на готовность спасательных служб к оказанию помощи на воде, специалисты призывают приморцев не подвергать свою жизнь опасности и воздержаться от выхода на лёд.

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