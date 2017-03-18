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Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака‍

Пока что препарат тестировался только на свиньях
Фото: pixabay.com / PD Фото: pixabay.com / PD
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Украинские фармакологи объявили о том, что нашли лекарство, способное исцелить рак даже на четвертой стадии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Ключом к спасению онкологических больных оказались обитающие в Антарктиде микроорганизмы, чья устойчивость к экстремально низким температурам оказалась полезной в фармакологии.

По словам директора Национального антарктического центра Валерия Литвинова, удивительное открытие было сделано учеными, работающими на полярной станции «Академик Вернадский».

«Наши биологи создали лекарство на основе антарктических микроорганизмов, которые живут там в экстремальных условиях и имеют экстремальные возможности, — отметил он.

Пока что препарат тестировался только на свиньях, до проведения клинических исследований ученым предстоит еще много работы. Литвинов утверждает, что таких открытий украинские ученые не делали последние 25 лет, пишут украинские СМИ. Ранее сообщалось, что российские ученые нашли средство, которое способно излечить саркому на четвертой стадии.

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