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Пять вещей, которые не стоит делать сразу после еды

Привычный распорядок придется оставить в прошлом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Многие из нас живут в условиях постоянного дефицита времени, и это не может не сказываться на нашем распорядке дня. Чтобы вовремя успеть на работу, мы быстро запиваем завтрак чаем и бежим в душ — безобидные, на первый взгляд, вещи. С чем именно не стоит спешить после еды и почему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на AdMe.

1) Купаться

Когда мы принимаем душ или ванную, температура нашего тела немного увеличивается, и чтобы этому противостоять, организм отправляет к коже чуть больше крови, чем обычно. Это может нарушить пищеварительный процесс и замедлить усвоение еды.

В идеале начинать водные процедуры стоит спустя 30 минут после еды.

2) Пить чай

Чашечка горячего чая после еды для некоторых — неотъемлемая часть приема пищи. Но исследования показывают, что этот безобидный напиток препятствует усвоению железа — микроэлемента, который играет очень важную роль в организме человека. Поэтому в течение часа после еды от употребления чая стоит воздержаться людям, страдающим недостатком железа, детям и беременным женщинам.

Взрослым лучше выпить чашку кофе, который, наоборот, не рекомендуется пить натощак, или ограничиться стаканом воды.

3) Спать

Миф о том, что еда перед сном является прямой причиной образования лишнего веса, уже давно развеян. Но отрицать остальной вред от этого явно не стоит. Сон на полный желудок причиняет массу неудобств, как, например, возникновение изжоги, отрыжки и повышение кислотности. К тому же доказано, что регулярный сон сразу после обеда или ужина повышает риск развития инсульта.

Специалисты сходятся во мнении, что ложиться спать стоит не раньше, чем через 2 часа после еды.

4) Заниматься спортом

Сколь заманчивой бы ни казалась идея хорошенько подзарядиться и сразу отправиться на тренировку, делать это эксперты не советуют. Нагрузки на полный желудок могут привести к дискомфорту в виде икоты и тошноты, а также более серьезным последствиям в виде повышенной травмоопасности и судорог.

Если вам все же не терпится «растрястись» после еды, лучше ограничиться спокойной прогулкой, а к полноценным занятиям приступать не раньше, чем через 2 часа.

5) Курить

Во время активного пищеварительного процесса задействованы практически все системы нашего тела. В этот момент никотин будет поглощаться с двойной силой, таким образом значительно увеличивая и вредные последствия. К тому же доказано, что табак может блокировать процесс усваивания витаминов и минералов, в том числе кальция и витаминов C и D, сводя на нет эффект даже от самого здорового приема пищи.

Конечно, от курения лучше отказаться полностью. Но если вы постоянно курите и послеобеденная сигарета все же неизбежна, дайте своему организму после еды хотя бы 20 минут без табака.

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