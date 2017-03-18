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Серийный автоугонщик задержан в Приморье

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

В отдел МВД России по городу Артему с заявлением обратился 43-летний мужчина, который рассказал, что от дома на улице Степановская похищена принадлежащая ему автомашина Toyota Lite Ace. На следующий день похищенный грузовик был обнаружен на одной из улиц Артема.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего мужчину. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

В следственном подразделении отдела полиции Артема возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере).

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности.

В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к совершению пяти преступлениий имущественного характера. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 500 тысяч рублей.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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