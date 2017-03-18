Внеземной разум найдут уже через 10 лет

Такие цивилизации давно уже преодолели биологические формы существования

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Главный астроном института поиска внеземных цивилизаций Сет Шостак считает, что на протяжении ближайших 10–12 лет человечество сможет выйти на контакт с представителями внеземных цивилизаций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Шостак полагает, что такие цивилизации давно уже преодолели биологические формы существования.

Восемь лет назад в Германии исследователь заключил пари с коллегами. Он утверждал, что 20 лет спустя человечество выйдет на контакт с инопланетянами.

Шостак и сегодня не отказывается от своих убеждений. Он утверждает, что сигналы от внеземных форм существования поступают регулярно.

Ранее ученые обнаружили мухоморы, которые приходятся ровесниками динозаврам.