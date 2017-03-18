Ученые создали магнитное мыло

Чистящее средство совершенно нового уровня

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Специалистам из Великобритании удалось изготовить мыло, которое обладает магнитными свойствами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АктуальныеНовости. Данное изобретение, по словам ученых, может дать начало производству целой серии подобных чистящих средств, обладающих большей эффективностью.

Помимо прочего, такое мыло является экологически чистым. С его помощью в будущем планируется избавляться от нефтяных пятен на поверхностях морей, также оно способно очищать сточные воды.



Ученые отмечают, что традиционное мыло лишь растворяет грязь и различные токсичные вещества, но не убирает их из окружающей среды. Новое изобретение может послужить началом производства чистящих средств совершенно нового уровня.