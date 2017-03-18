Стало известно о новом вредном свойстве алкоголя

Последствия очень печальны

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Университета в Сан-Франциско провели уникальное многолетнее исследование, изучающее вредные свойства алкогольных напитков и пришли к выводу, что алкоголь может повысить сердечный ритм до такого критического уровня, который способен привести к смертельному исходу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АктуальныеНовости.

На протяжении нескольких лет ученые исследовали негативное влияние спиртных напитков на человеческий организм. В эксперименте приняли участие 223 человека, имевшие фибрилляцию предсердий, что в народе именуется как сердечная аритмия. Выяснилось, что при употреблении алкоголя в больших дозах, он не только крайне отрицательно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, а и более чем в 4,5 раза повышает риск внезапной остановки сердца.

По мнению ведущих кардиологов, после хорошей выпивки, мотор человека может просто не выдержать ускорения ритма и остановиться раз и навсегда и предупреждают об опасности злоупотреблений алкоголем.