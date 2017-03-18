Неизвестный сорвал цепочку с шеи продавца в Находке 13:13, 18 марта Неизвестный сорвал цепочку с шеи продавца в Находке (Видео)
Дневник девушки: Неделя новой жизни пролетела быстро 12:04, 18 марта Дневник девушки: Неделя новой жизни пролетела быстро (Эксклюзив)
Во Владивостоке сегодня тепло 11:04, 18 марта Во Владивостоке сегодня тепло
Новостная лента
Март, 18 суббота
13:19
РИА VladNews ждет ваших новостей
13:19
Дневник парня: Выбросьте печеньки в окно! Эксклюзив
13:19
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
13:13
Неизвестный сорвал цепочку с шеи продавца в Находке Видео
12:36
На Марсе найдена бутылка пива
12:04
Дневник девушки: Неделя новой жизни пролетела быстро Эксклюзив
11:30
Приморские спасатели готовятся к подрывным работам на реках
11:04
Во Владивостоке сегодня тепло
10:52
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:12
Более 15 тысяч кубов скального грунта отсыпано в районе подпорной стены на Станюковича
09:02
Гороскоп на 17 марта
08:20
Афиша культурных событий Приморья с 18 по 24 марта
07:18
Популярное обезболивающее связали с остановкой сердца
06:34
Владивостокцы присоединились к Всероссийской социальной акции «Сложности перехода» Фото
04:39
Партизанские дольщики смогут подать документы на субсидию через МФЦ
03:01
Атеисты вымирают в современном мире, - ученые
02:12
ЕГЭ в Приморье сдадут более 10 тысяч человек
01:10
США рассекретили видео испытаний ядерного оружия Видео
00:37
Более 800 штрафов выписали в Приморье за неправильную парковку
Март, 17 пятница
23:13
Школа «Управдом» при поддержке администрации Владивостока продолжает выездные занятия
22:03
В МФЦ Владивостока проходит День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц
21:23
В субботу движение по Корабельной набережной будет временно ограничено
20:37
Хищнику ампутировали лапу в Сафари-парке
19:11
МЧС Приморья: выход на лёд опасен!
18:30
Во Владивостоке пройдет школьный турнир по самбо
18:05
Для многих бессонница стала привычкой, - ученые
17:42
Уроки экологической грамотности проходят в школах Владивостока
17:36
В Лазовском заповеднике специалисты фиксируют пробуждение природы
17:23
Жители Приморья выступили против четвертой ТОР
17:12
Предстоящие выходные порадуют владивостокцев своей теплотой
17:02
В Правительство РФ направлена концепция демографического развития ДФО
16:51
Приморье присоединится к акции «Час Земли»
16:42
Главная ярмарка Приморья возобновит свою работу
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

На Марсе найдена бутылка пива

Находка несколько отличается дизайном
Фото: gorod.lv Фото: gorod.lv
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Канадский музыкант и «охотник за аномалиями» Томас Миллер разглядел на снимках, сделанных марсоходом, нечто весьма напоминающую пивную бутылку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

По словам Миллера, находка, конечно, несколько отличается дизайном от привычных нам бутылок, но вполне узнаваема. 64-летнему жителю Техаса удалось разглядеть даже этикетку, выполненную в красном, зеленом и белом цветах, и пробку. Миллер признал, что нет никакого способа достоверно узнать, действительно ли это бутылка пива, и условился, что будет просто называть так таинственный объект.

«Если когда-нибудь мы посетим их планету, было бы неплохо подумать, что мы могли бы сесть и выпить с ними пива. Я думаю, что это доказательство нынешнего обитания на Марсе», — считает Миллер. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке сегодня тепло
11:04, 18 марта 2017 Во Владивостоке сегодня тепло

В крае без осадков

Более 15 тысяч кубов скального грунта отсыпано в районе подпорной стены на Станюковича
10:12, 18 марта 2017 Более 15 тысяч кубов скального грунта отсыпано в районе подпорной стены на Станюковича

Научно-исследовательский институт продолжает изучать проектные решения и другую документацию

Гороскоп на 17 марта
09:02, 18 марта 2017 Гороскоп на 17 марта

Дайте себе время все как следует обдумать и взвесить

Владивостокцы присоединились к Всероссийской социальной акции «Сложности перехода»
06:34, 18 марта 2017 Владивостокцы присоединились к Всероссийской социальной акции «Сложности перехода»

Селфи с плакатами уже появились в соцсетях

Партизанские дольщики смогут подать документы на субсидию через МФЦ
04:39, 18 марта 2017 Партизанские дольщики смогут подать документы на субсидию через МФЦ

На днях сотрудники Администрации Приморского края провели в Партизанске выездной семинар,

Атеисты вымирают в современном мире, - ученые
03:01, 18 марта 2017 Атеисты вымирают в современном мире, - ученые

У верующих - преимущество в размножении

ЕГЭ в Приморье сдадут более 10 тысяч человек
02:12, 18 марта 2017 ЕГЭ в Приморье сдадут более 10 тысяч человек

Для итоговой аттестации в Приморье подготовлено 92 пункта проведения экзамена