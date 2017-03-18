На Марсе найдена бутылка пива

Находка несколько отличается дизайном

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Канадский музыкант и «охотник за аномалиями» Томас Миллер разглядел на снимках, сделанных марсоходом, нечто весьма напоминающую пивную бутылку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

По словам Миллера, находка, конечно, несколько отличается дизайном от привычных нам бутылок, но вполне узнаваема. 64-летнему жителю Техаса удалось разглядеть даже этикетку, выполненную в красном, зеленом и белом цветах, и пробку. Миллер признал, что нет никакого способа достоверно узнать, действительно ли это бутылка пива, и условился, что будет просто называть так таинственный объект.

«Если когда-нибудь мы посетим их планету, было бы неплохо подумать, что мы могли бы сесть и выпить с ними пива. Я думаю, что это доказательство нынешнего обитания на Марсе», — считает Миллер.