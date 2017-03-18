Неизвестный сорвал цепочку с шеи продавца в Находке

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Злоумышленник напал на продавца в магазине, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Находка, происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как продавец расставляет товары на полках, когда в дверях появляется неизвестный в черном одежде и в капюшоне. Внезапно он хватает женщину за шею и начинает дергать, судя по всему пытаясь снять с нее золотую цепочку. В конечном итоге злоумышленнику удается осуществить задуманное, после чего он удаляется в неизвестном направлении.

Кроме цепочки, неизвестный не взял больше ничего.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.