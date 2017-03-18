Во Владивостоке сегодня тепло

В крае без осадков

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха +7...+12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в утренние часы 0...+2, во второй половине дня +7...+9 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха во второй половине дня +8...+10 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха во второй половине дня +7...+9 °C.