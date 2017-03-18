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Популярное обезболивающее связали с остановкой сердца

Впервые доказано, что прием НПВП, отпускаемых без рецепта, связан с повышенным риском остановки сердца
Фото: HQ-OBOI.ru Фото: HQ-OBOI.ru
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Датские ученые впервые показали, что прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), отпускаемых без рецепта, связан с повышенным риском остановки сердца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science

К НПВП относятся лекарственные средства, которые обладают жаропонижающим, обезболивающим, противовоспалительным эффектами. Большинство препаратов этой категории, например аспирин и ибупрофен, отпускаются без рецепта, поскольку предполагается, что они не представляют собой статистически значимой угрозы для здоровья. Благодаря доступности и широкому спектру действия НПВП популярны у населения: по статистике, только в США в 2010 году такими лекарствами воспользовались 29,6 миллиона человек.

Между тем исследования последних лет показали, что прием НПВП, особенно селективных ингибиторов фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), в частности целококсиба, коррелирует с риском отдельных сердечно-сосудистых эпизодов: аритмии, инсульта и инфаркта миокарда. По одной из гипотез, это происходит из-за угнетения синтеза простагландинов, которые обеспечивают работу эндотелия кровеносных сосудов. Однако до сих пор связь НПВП с фактической причиной смерти — остановкой сердца — не изучалась.

Выявление такой связи ограничено тем, что изолировать НПВП от влияния социодемографических факторов и основного заболевания затруднительно. Чтобы обойти это ограничение, специалисты из больницы Гентфорт Копенгагенского университета и Университета Ольборга использовали метод «случай-контроль», который предполагал проведение двух перекрестных исследований. На первом этапе авторы выделили все случаи внебольничной остановки сердца из общенационального Датского регистра случаев остановки сердца за 2001–2010 годы (28 947 человек в возрасте от 15 лет на момент эпизода). Затем выборку разделили на четыре экспериментальные группы и сравнили с четырьмя контрольными группами, сформированными в соответствии с их возрастом и полом (всего 115 788 человек). За значимые принимались периоды приема НПВП продолжительностью 30 дней до эпизода.

Оценка приема препаратов проводилась по датам, в которые пациенты использовали рецепты для покупок, и продолжительности лечения исходя из прописанной схемы приема и стандартной суточной дозы. В работе учитывались случаи приема селективных ингибиторов ЦОГ-2 (целококсиб, рофекоксиб), неселективных НПВП (диклофенак, напроксен, ибупрофен) и других. Единственным нерецептурным НПВП в Дании является ибупрофен, отпускаемый в небольших дозах (200-миллиграммовая упаковка с 20 таблетками).

Чаще других пациентам назначались ибупрофен и диклофенак — 51 и 21,8 процента случаев соответственно. Неселективные НПВП коррелировали с более ранним возрастом, мужским полом и низкой частотой сердечно-сосудистых эпизодов по сравнению с ингибиторами ЦОГ-2. Тогда как на фоне контрольных групп НПВП чаще назначались женщинам с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и высоким риском ревматических болезней и рака. При этом прием всех неселективных НПВП (но не ингибиторов ЦОГ-2) был связан со значительным ростом риска остановки сердца.

Тем не менее, побочные эффекты противовоспалительных препаратов не всегда связываются с риском для здоровья. Ранее американские ученые обнаружили, что ингибитор ЦОГ-2 целебрекс может замедлять прогрессирование злокачественных новообразований. Ибупрофен и аспирин, в свою очередь, оказались перспективными при профилактике и лечении сепсиса.

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