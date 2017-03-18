Атеисты вымирают в современном мире, - ученые

У верующих - преимущество в размножении

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Исследователи пришли к выводу, что атеисты постепенно «вымирают». Причиной тому не только культура, но и ранее неизученные генетические факторы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Общеизвестный факт: во многих отсталых странах, жители которых являются глубоко верующими, наблюдается прирост численности населения. В то же время развитые государства, значительная часть населения которых не верит в Бога, постепенно вымирают. Так, в условно атеистической Швеции на одну женщину приходится 1,91 ребенка, что меньше необходимого минимума для сохранения численности коренного населения (для этого коэффициент должен составлять 2,1).

Однако сейчас ученые из США и Малайзии решили проверить рождаемость у верующих и атеистов на примере одной и той же страны. Всего было опрошено 4 тыс. человек. Молодых людей просили ответить на вопросы, касающиеся наличия у них братьев и сестер, а также религии, к которой они себя причисляют (или не причисляют). Выяснилось, что в атеистических семьях Малайзии рождается на 1,5 ребенка меньше, чем в среднем по стране. Для США, впрочем, эта связь была не столь ярко выраженной. Если в семьях атеистов рождалось 3,04 ребенка, то средний показатель для всего населения составил 3,2 ребенка.

Иными словами, атеисты постепенно «вымирают», в то время как процент верующих в структуре населения, наоборот, увеличивается. Примечательно, что причина всего этого, по мнению ученых, кроется не только в воспитании и культурных особенностях. Исследователи полагают, что такая демографическая динамика также обусловлена некими генетическими факторами, способствующими большей религиозности. Иными словами, у верующих на определенном этапе «появилось преимущество при размножении, а это значит, что они могли распространиться с большим успехом». Вероятно, ответить на многие связанные с этим аспектом вопросы только предстоит в будущем.