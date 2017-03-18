Партизанские дольщики смогут подать документы на субсидию через МФЦ

На днях сотрудники Администрации Приморского края провели в Партизанске выездной семинар,

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Дольщики Партизанска, имеющие право получить компенсацию из краевого бюджета на покупку нового жилья, смогут оформить ее в многофункциональном центре «Мои документы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Такое решение принято, чтобы ускорить процесс и сделать его максимально удобным для людей, заявил вице-губернатор Приморья Алексей Сухов.

На днях сотрудники Администрации Приморского края провели в Партизанске выездной семинар, на котором дольщикам, пострадавшим от действий застройщика и имеющим право на получение субсидии из краевого бюджета, подробно объяснили порядок получения компенсаций.

«Порядок многоступенчатый, получателям субсидии необходимо пройти несколько инстанций – департамент земельных и имущественных отношений, Росреестр, органы соцзащиты. Для того чтобы максимально облегчить людям этот путь и приблизить долгожданное новоселье, мы приняли решение подключить к этой работе многофункциональный центр Партизанска, где дольщики смогут оформить все необходимые документы и при необходимости получить консультации», – отметил куратор территории, вице-губернатор края Алексей Сухов.

Заместитель главы региона, руководивший разработкой краевого закона по поручению Губернатора, подчеркнул, на выплаты пострадавшим в краевом бюджете предусмотрено более 77 миллионов рублей.