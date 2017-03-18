США рассекретили видео испытаний ядерного оружия

На YouTube выложат 60 роликов из числа рассекреченных

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

В Соединенных Штатах рассекретили видеоматериалы, на которых можно видеть испытания ядерного оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Теперь специалисты смогут проанализировать 750 новых записей.

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории добились от американских властей рассекречивания 750 записей испытаний ядерного оружия. Ученые достигли этого результата в рамках масштабного проекта организации, направленного на поиск и восстановление данных, которые были получены в периоды разработки и ядерных испытаний. На большей части видеоматериалов можно видеть атмосферные взрывы. Власти США позволили выложить на YouTube 60 роликов из числа рассекреченных.

Испытания, о которых идет речь, проводились в 1945–1962 гг. Всего речь идет о более чем 200 испытаниях ядерного оружия. Следует сказать, что соответствующие пленки находились в американских хранилищах и, по мнению экспертов, могли навсегда уйти в небытие. «Мы знаем, что эти фильмы находятся на грани разложения, поэтому хотели успеть до того момента, когда они станут бесполезными», – говорит представляющий Ливерморскую национальную лабораторию Грэг Сприггс (Greg Spriggs). Специалисты также надеются, что полученные материалы будут хорошим предостережением для будущих поколений.

Всего, по официальным данным, в США было осуществлено более тысячи испытаний ядерного оружия, в основном в штате Невада. На втором месте находится СССР: советские специалисты провели 715 испытаний. В топ-3 попала Франция, на счету которой 210 испытаний. Китай, в свою очередь, испытывал ядерное оружие 45 раз.

Первый в истории подрыв атомной бомбы произошел 16 июля 1945 года на американском полигоне в штате Нью-Мексико. Взрыв бомбы был эквивалентен приблизительно 21 килотонне тротила. В СССР первое ядерное испытание провели в 1949 году.

Напомним, недавно сообщалось о том, что американские специалисты разработают спутник слежения за ядерными взрывами. Это повысит скорость и точность мониторинга ядерных испытаний.