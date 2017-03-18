ЕГЭ в Приморье сдадут более 10 тысяч человек

Для итоговой аттестации в Приморье подготовлено 92 пункта проведения экзамена

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Списки участников ЕГЭ-2017 определены в Приморье. Экзамены сдадут более 10 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Приморского края Оксана Мартыненко в ходе заседания межведомственной комиссии по организации единого государственного экзамена.

«В этом году в ЕГЭ участвуют 10 123 человека. 8 786 из них – выпускники 2017 года. В этом году есть одну существенное новшество – выпускники прошлых лет сдают единый государственный экзамен в досрочный период – с 23 марта по 14 апреля. Решение разделит два потока участников итоговой аттестации по принято Рособрнадзором с целью исключить нарушения», – отметила директор департамента.

Для итоговой аттестации в Приморье подготовлено 92 пункта проведения экзамена. Сформирован состав государственной аттестационной комиссии, председатели предметных комиссий, сейчас они проходят специальное обучение.

Во время итоговой аттестации в крае будет работать Ситуационный центр, в котором общественные наблюдатели смогут контролировать проведение экзаменов в формате онлайн-видеонаблюдения. Для этого привлекут студентов, родителей, представителей общественных организаций. Кроме того, ход проведения экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели.