Приморье присоединится к всемирной акции «Час Земли»

С 20.30 до 21.30.

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

В этом году всемирная акция «Час земли» в регионах России приурочена к проведению Года экологии и пройдет 25 марта с 20.30 до 21.30, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Приморье также поддержит акцию, организованную Минприроды России и Всемирным Фондом дикой природы для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

«Приглашаем всех жителей Приморья, а также представителей бизнеса, государственных и муниципальных структур принять участие в акции, погасив на один час электричество 25 марта с 20.30 до 21.30», – рассказали в ведомстве.

Справочно:

Впервые такая акция была организована в Австралии в 2007 году. С тех пор каждый год в одну из последних суббот марта ее проводят во многих странах мира. В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более двух миллиардов человек. В России акцию поддержали 20 миллионов человек из разных городов. В Москве погасла подсветка более 800 зданий, в том числе архитектурного ансамбля Московского Кремля, Собора Василия Блаженного, ГУМа и многих других. В Приморье в прошлом году помимо здания Администрации Приморского края отключалась подсветка одного из символов Приморья – Золотого моста.