Владивостокцы присоединились к Всероссийской социальной акции «Сложности перехода»

Селфи с плакатами уже появились в соцсетях

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Учащиеся владивостокской автошколы Всероссийского общества автомобилистов позаботились о собственной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города. Гостями очередного занятия в автошколе стали сотрудники ГАИ. Они напомнили будущим водителям о необходимости соблюдения ПДД. Все вместе участники акции посмотрели фильм «Правильность перехода» и узнали о необходимости взаимодействия между пешеходами (в том числе детьми) и водителями, а также как нужно поступать в той или иной дорожной ситуации. Всем участникам акции сотрудники ГИБДД вручили памятки с особенностями поведения на дороге в сложных погодных условиях.

Одной из главных задач акции остается пропаганда правил безопасного перехода дороги среди детей и взрослых. Курсанты с плакатами, на которых нанесены хештеги #Пропустипешехода и #Спасибоводитель, в своем обращении к автомобилистам и пешеходам хотят привлечь внимание и тех и других к соблюдению ПДД.

Селфи с плакатами уже появились в социальных сетях в различных регионах страны. Новый Всероссийский социальный проект «Сложности перехода» от ГИБДД стартовал в феврале 2017 года и направлен на повышение безопасности пешеходов. Организаторами акции выступают ГИБДД России, Российский союз автостраховщиков и экспертный центр «Движение без опасности».