Афиша культурных событий Приморья с 18 по 24 марта

Программа мероприятий

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

«Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева» (Владивосток, ул. Светланская, 20):

Ежедневно с 10.00 до 19.00 проходят выставки:

Новая выставка lENIN. «Образ вождя» в России единая общепринятая интерпретация ленинизма с середины 1980-х годов подверглась переосмыслению. Но нельзя отрицать, что Ленин был одним из наиболее влиятельных политиков своего времени. Его деятельность кардинально отразилась на ходе истории не только своей страны, но и всего мира.

Выставка «Заповедное ожерелье Амура», подготовленная WWF России. На ней представлены 92 фотографии из 23-х федеральных особо охраняемых природных территорий бассейна Амура, дающих представление об их животном и растительном мире.

Новая выставка «В память о Саше». Воспоминания о юности Александра Фадеева». В 2016 году исполнилось 115 лет со дня рождения и 60 — со дня смерти писателя Александра Фадеева, ставшего одним из символов Приморья. Выставка показывает писателя в начале жизненного и профессионального пути, когда он принимал много важных решений: с кем дружить, кого любить, за что бороться. Тогда Александр Фадеев был просто Сашей...

Постоянные экспозиции о Приморском крае: «Природа Приморского края», «Погребальный комплекс князя Эсыкуя», «Археология Приморья», «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья: удэгейцы, нанайцы, орочи», «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII-XIX веках», «Время Людей», «Элеонора Прей. Письма из Владивостока».

Выставка «Из интерьеров старых домов Владивостока…» – предметы начала-середины XX века из интерьеров владивостокских семей: Сибирцевых, Соллогубов, Горшениных, Турунтаевых, Захаровых. Одним из уникальных предметов, представленных на выставке, является письменный стол Адольфа Даттана, известного предпринимателя и общественного деятеля, управляющего делами Торгового дома «Кунст и Альберс» на Дальнем Востоке. Выставка работает в залах первого этажа главного корпуса Приморского музея, где ранее располагался магазин Торгового дома «Чурин и Ко».

Выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века. Коллекция формировалась с конца XIX века. У истоков её создания стояли члены Общества изучения Амурского края, офицеры Сибирской военной флотилии, ученые, исследователи, общественные деятели. В последующем коллекция пополнялась жителями Приморского края и Владивостока, которые находили холодное оружие на чердаках и в подвалах старых домов. Отдельные предметы коллекции переданы в музей Государственным историческим музеем и Владивостокской таможней.

Выставка «Первая. Забытая».

Музейные квесты «Юные исследователи».

Акция «Случайная открытка».

18 марта 12.00 и 15.00 – познавательно-игровая программа «История трех столов». Ребята путешествуют по музейным залам с помощью маршрутного листа. Выполняя различные задания, раскрывают интересные факты о событиях, людях, кораблях и знакомятся с главным символом города Владивостока.

В 14.00 и 17.00 – обзорная экскурсия. Рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

19 марта в 12.00 – «Про юность. В картинках». Познавательная программа для подростков в рамках выставки «В память о Саше» с мастер-классом по созданию анимационного видео.

В 12.00 – «Александр Фадеев». Тематическая экскурсия, которая проводится в залах новой выставки «В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева»; проводит Вера Вячеславовна Кавецкая, заведующая отделом исследований и куратор проекта.

В 14.00 и 17.00 – обзорная экскурсия. Рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

В 15.00 – экскурсия-квест «Повелители времени». Маршрут проходит по всем постоянным экспозициям, посвящённым истории, культуре города и края. В каждом из залов участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, найти потерянные части «старинной» летописи Дальнего Востока. Но важно здесь то, что участники не просто весело проведут время − в первую очередь, они узнают историю Приморья.

23 марта в 15.00 – детские программы и мастер-классы.

Дом чиновника Суханова (ул. Суханова, 9):

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Очарование старинной куклы» – будут представлены барышни конца XIX –начала XX веков. Фарфоровые красавицы, которые когда-то украшали покои аристократов, сегодня хранятся в частной коллекции профессионального антиквара Алёны Смышляевой во Владивостоке.

Выставка «Война в кружевах» об истории Семилетней войны посредством кукольных миниатюр. «Солдатики» трёх армий, участвовавших в ключевых сражениях Семилетней войны будут демонстрироваться поэтапно: армии России, Франции, Австрии, Пруссии и Англии. Все солдаты выполнены из пластилина и проволочного каркаса. Часть экспонатов – ружья солдат и пушки – действующая и способна по-настоящему «стрелять». С 10 по 28 февраля будет представлена армия России: 3 вида воинских соединений, 80 пехотинцев, 58 конных всадников. Автор-создатель коллекции, Константин Ворожбит, сотрудник Приморского музея, более 30 лет занимается созданием военной миниатюры. Всего в его коллекции 1154 солдатика, более 500 из которых – конные. В 2010 году коллекция выставлялась в Музей Города.

Постоянные экспозиции о жизни семьи провинциального чиновника, вице-губернатора, статского советника Александра Суханова.

Исторические фотосессии. Фотосессии в стиле второй половины XIX века или 30-40-х годов XX века. Бальные платья и аксессуары предоставляет студия исторического танца «Олирна».

Заказные детские программы: «Чистописание», «Чайная история», «В гостях у семьи статского советника», «Дотянуться до звёзд»; а также игры-квесты: «Сыщики Владивостока» и «Поход гимназистов».

18 марта в 11.00 – мастер-класс по военной миниатюре с автором выставки «Война в кружевах». Авторский мастер-класс в рамках выставки «Война в кружевах», которая рассказывает об истории Семилетней войны (1756-1763) посредством кукольных миниатюр.

В 12.00 – Диафильм «Аленький цветочек» в программе «Волшебный фонарь». В век компьютеров, сотовых телефонов, 3D-телевизоров, интерактивных игрушек предлагаем детям просмотр диафильмов любимых сказок, рисование сказочных героев под музыкальное сопровождение, чтение и инсценировку прочитанной сказки. Просмотр диафильмов современные дети буквально принимают за волшебство, которое делает обычный день особенным…

В 14.00 − лекция «От истории к современности. Кто сейчас занимается производством кукол и как начать собирать свою коллекцию». Авторская лекция профессионального антиквара в рамках выставки «Очарование старинной куклы».

19 марта в 12.00 − экскурсия для детей «Традиции дома Сухановых». Все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника.

В 13.00 – экскурсия на английском языке для иностранных посетителей;

В 14.00 – семейная программа «Дотянуться до звёзд». В семье Сухановых были свои учёные, причастные к космосу, – академик Российской академии космонавтики Циолковского, учёный-астроном Александр Григорьевич Суханов. В комнате мальчиков хранится первый телескоп Суханова. Программа «Дотянуться до звезд» познакомит детей с астрономией. С помощью домашнего планетария можно изучать карту небесного свода, изучать созвездия и просто наслаждаться великолепным видом. Красота звёздного неба не оставит равнодушными и детей и взрослых.

Дом путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – жизнь исследователя с мировым именем, писателя, путешественника и его семьи в интерьере и личных вещах.

Выставка «Этнографические сумочки из Олгон-Горинской экспедиции Владимира Арсеньева». Коллекционные предметы, возраст которых насчитывает более 100 лет, впервые представлены публике после тщательной профессиональной реставрации. Теперь все желающие могут полюбоваться тонкой работой эвенкийских мастериц конца XIX – начала XX веков, заглянув в Дом путешественника Арсеньева.

Выставочный проект «Окно музея». Серия необычных мини-экспозиций представлена в Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б). Чтобы познакомиться с экспонатами не нужно заходить в Музей − они расположены в окне, и каждый случайный прохожий, направляясь по своим делам, становится «посетителем» выставки

18 марта в 12.00 – экскурсия для маленьких. Дети познакомятся со старинными вещами, которые использовались в быту, и узнают, для чего они были нужны. Узнают, какими приборами пользовался путешественник в экспедициях и как жили народы, которых он встречал в тайге. В конце экскурсии посетители увидят старый познавательный и мультипликационный фильм о сказках дальневосточных народов (Япония, Китай, Индия, Монголия, аборигены Дальнего Востока) и других народов Мира в кабинете Владимира Клавдиевича Арсеньева.

В 13.00 − «Звери, на подиум!». Это настоящая встреча с волшебниками, которые умеют превращаться в зверей. Звери эти очень веселые и изобретательные: танцуют, говорят, играют с хвостами и много чего ещё умеют. Они и вас этому научат. В финале программы каждый сможет превратиться в того зверя, который ему больше нравится, а все будут угадывать – кто вы. Потом всех ждут весёлые танцы с волшебниками и тёплые объятья. А ещё вы узнаете, где обитают волшебники и кто их учит волшебству.

В 16.00 − «Путешественник у себя дома». Семейная экскурсия по Дому путешественника. – семейная экскурсия по Дому путешественника. «Здесь жила семья путешественника Арсеньева» (8+) − экскурсия для всей семьи. Атмосфера этого дома-музея удивительна – находясь в нём, начинаешь понимать страсть Владимира Арсеньева к изучению неизведанного, проникаться его отношением к жизни и семье. Хозяин этого дома – выдающийся путешественник и учёный, географ и ботаник, известный этнограф и историк, прославленный краевед и топограф, прекрасный писатель и экономист.

19 марта в 11.00 − экскурсия-квест «Загадочный дом». Необычная экскурсия с элементами квеста по Дому путешественника. Дети знакомятся с предметами, «населяющими» дом, угадывают факты биографии В.К. Арсеньева. Для ребят разработаны специальные маршрутные листы с заданиями, загадками, вопросами, на которые нужно найти ответы. Дети открывают для себя историю прошлого века в доме, построенном в веке XIX.

В 12.00 – детская этнографическая программа «Тайны совы». Сова – не только модный персонаж, но и птица, которую разные народы наделяют волшебными свойствами. Она видит в темноте, поэтому знает глубокие тайны мира и является символом мудрости и секретных знаний. Мы предлагаем детям узнать о том, как воспринимали эту птицу коренные жители Приморья удэгейцы, какие легенды складывали о ней. Научим детей изготавливать красивую совиную маску.

В 13.00 − мастер-класс «Закладки-зверюшки своими руками». Закладка − хоть и небольшая, но очень полезная вещь при чтении книг. С её помощью удобнее читать книжки и находить в них нужную страницу. Особенно закладки полезны для маленьких первооткрывателей, только ступивших на путь познания. Мы поможем вашему ребёнку научиться делать красивую и оригинальную закладку.

В 16.00 − «Путешественник у себя дома». Семейная экскурсия по Дому путешественника.

20 марта в 19.00 – «Ожог от лепестка». Эксклюзивный драматический спектакль о судьбе жены Владимира Арсеньева Маргариты. Исполняют ведущие актёры театров Владивостока. Сценой для спектакля станет гостиная дома, где когда-то путешественник, писатель и исследователь жил со своей семьёй.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Открытые морские залы: Тихоокеанское время».

Выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, взглядах на мир, как им удаётся сосуществовать со стихией и справляться с испытаниями, неизбежными для тех, кто связал свою жизнь с океаном.

Выставочный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Проект реализуется Музеем имени Арсеньева в рамках грантовой программы Благотворительного фонда Владимирf Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Выставка рассчитана на семейную аудиторию. Самыми главными гостями и участниками проекта станут дети дошкольного возраста от 2-х лет и их родители. Попадая в пространство выставки, ребенок становится маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.

Выставка «К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток» – рассказ об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения. Возведение триумфальной арки, посещение музея, закладка Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути и сухого дока, первого городского памятника – это те события, благодаря которым мы видим наш город таким, какой он сейчас.

18 марта в 12.00 – квест «Шли по морю корабли». В музее играть можно и нужно. Во время игры-путешествия юные посетители попробуют себя в роли пингвинов и фламинго, смогут перевернуть кита посреди океана, научаться вязать морские узлы. Ребята придумают название городу на судне «Америка» и передадут азбукой Морзе секретные послания.

19 марта в 11.00 – семейная игровая программа «Рыбий день: подводные истории». Ребёнок становится маленькой рыбкой, которая, путешествуя по «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей. Всё это действо проходит на площадке специального проекта «Рыбий день: Погружаемся на морское дно». Помимо хорошего времяпрепровождения участие в программах даёт повод родителям для общения с детьми на непростые, но очень важные темы: страхи, семейные отношения, дружба, своё-чужое, безопасность.

В 12.00 – квест «Шли по морю корабли».

В 14.00 − квест «Вокруг света за капитаном Мэем». В 1856 году суда «Винчестер» и «Барракуда» из состава англо-французской эскадры вошли в бухту Золотой Рог и назвали её чудесным именем «Порт Мэй». А совсем недавно в бухте Золотой Рог была выловлена бутылка с посланием от команды Мэя, из которого мы узнаем, что с капитаном случилась беда! Стать членами команды корвета и совершить удивительное путешествие в поисках пропавшего капитана предстоит всем участникам квеста.

Приморская государственная картинная галерея (ул. Партизанский проспект, 12):

По 2 апреля – В Приморской государственной картинной галерее открывается выставка «Изостудия. Фёдор и Людмила Морозовы».

Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12):

По 9 апреля – открытие фотовыставки «Не край земли, а самое начало!».

В экспозиции представлены более 50 работ пяти фотографов из Владивостока: Павла Ванифатова, Сергея Леонова, Алексея Воронина, Игоря Бессараба и Сергея Кирьянова.

Используя универсальные художественные возможности фотографии, авторы показывают удивительную по своему многообразию красоту дальневосточной природы, с её неповторимым обаянием. В экспозицию включены природные пейзажи и уникальные заповедные территории.

Знакомясь с фотоснимками, можно совершить завораживающее путешествие к берегам Камчатки, Сахалина, Курилам и, конечно же, по неповторимому Приморскому краю.

Цель фотовыставки – показать жителям Владивостока и гостям города красоту дальневосточной природы. По замыслу организаторов, проект не ограничивается экспозицией – он должен стать открытой коммуникационной площадкой, где пройдут встречи профессионалов с любителями фотографии и ценителями красоты родного края.

По 1 августа – в залах Приморской государственной картинной галереи открывается постоянная экспозиция «Русское искусство XVI – начала XX века».

Приморская краевая филармония (ул.Светланская, 15):

18 марта в 11.00 – мастер-класс по вокалу;

В 12.00 – детская музыкальная программа «Делу – время, потехе – час»;

В 18.30 – перфоманс «Сложно. Просто»;

19 марта в 12.00 – детская программа «Музыкальная викторина – Что? Где? Когда?»;

В 15.00 – гала-концерт Дальневосточного конкурса «Голоса Приморья»;

В 18.30 – концертная программа «Виват, ансамбль!»;

24 март в 18.30 – концертная программа «Шедевры мировой классики».

Государственный академический Мариинский театр (ул. Фастовская, 20):

18 марта в 17.00 – балет «Лебединое озеро»;

19 марта в 14.00 – одноактная опера «Бастьен и Бастьенна»;

В 17.00 – опера «Кармен»;

24 марта в 19.00 – вечер одноактных балетов Баланчина.

Академический театр имени Максима Горького (ул.Светланская, 49):

18 марта в 18.30 – спектакль «С любимыми не расставайтесь»;

19 марта в 18.30 – спектакль «Крейсера»;

21 марта в 18.30 – спектакль «Варшавская мелодия»;

24 марта в 18.30 – премьера! спектакль «Прошлым летом в Чулимске».

Театр Молодежи (ул. Светланская, 15а);

18 марта в 12.00 – спектакль «Серебряное копытце»;

В 18.00 – спектакль «Герой нашего времени»;

19 марта в 12.00 – спектакль «Приключения Цыплёнка»;

19 марта в 18.00 – спектакль «Одноклассники точка ру»;

21 марта в 11.00 – спектакль «Волшебник изумрудного города»;

В 18.00 – литературный вечер «Пока сердца для чести живы...»;

23 марта в 11.00 – День театра;

23 марта в 16.00 – спектакль «Черепашки–ниндзя и феи Винкс: Миссия выполнима»;

24 марта в 11.00 – спектакль «День театра»;

24 марта в 11.00 и в 13.30 – спектакль «Аленький цветочек»;

В 16.00 – спектакль «Черепашки–ниндзя и феи Винкс: Миссия выполнима»;

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Билеты продаются на территории океанариума. Режим работы кассы с 10 до 18 часов. Понедельник-выходной.

Справки по тел.: +7(423) 223-94-22, +7(924) 732-01-22.