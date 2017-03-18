Более 800 штрафов выписали в Приморье за неправильную парковку

1,2 миллион рублей заплатят нарушители

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Общая сумма штрафов за нарушение правил парковки составила более 1,2 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, на сегодняшний день на территории региона действует пять фоторадарных комплексов.

«Они работают во Владивостоке, Артёме и Находке, выявляя нарушителей парковки по установленным маршрутам. Также в ближайшее время “Кордон” появится и в Уссурийске», – уточнили в ведомстве.