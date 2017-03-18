Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 18 и 19 марта – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

18 марта в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

18 марта в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

18 марта в 14:30 - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

18 марта в 16 часов – лекция о скандинавской ходьбе в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

18 марта в 16 часов - уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке №6 (ул. Калинина, 21, тел. 227-84-10), в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96) и в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

18 марта в 18 часов – лекция о культуре косплея в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

19 марта в 11 часов – работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке № 20 (пр. 100 лет Владивостока, 128-а, тел. 231-69-99). Вход свободный.

19 марта в 11 часов – урок китайского языка для ребят 7-12 лет в библиотеке им. А. П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

19 марта в 12 часов - школа маленького затейника в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19, тел. 245-32-63). Вход свободный.

19 марта в 14 часов - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

19 марта в 14 часов – работа Центра детского общения и творчества «Эврика» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

19 марта в 15 часов – литературные встречи в проекте «Литра» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

19 марта в 15 часов – игротека, настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 245-54-99).Вход свободный.

19 марта в 16 часов – клуб международного общения «Bilingua» проводит открытые уроки японского языка в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

19 марта в 18:30 – подготовка к тотальному диктанту «Русский по воскресеньям» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные события

18 и 19 марта в 10 часов - в шахматном клубе Дворца детского творчества (Океанский пр., 43) пройдет первенство Владивостока среди команд общеобразовательных учреждений «Чудо-шашки». Вход свободный.

19 марта в 11 часов - во Владивостоке пройдет турнир по самбо среди школьников от 10 до 12 лет. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Организаторами выступила «Федерация самбо и дзюдо города Владивостока» при поддержке администрации краевого центра. Вход свободный.

19 марта в 11 часов - на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России (Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, 27) состоится открытый турнир «Дружба» по правилам ушу цинда (легкий контакт). На соревнования заявлено около пятидесяти бойцов в возрасте от 8 до 16 лет из семи клубов краевой столицы. Турнир организован федерацией ушу города Владивостока. Вход свободный.