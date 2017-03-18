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Общество

Более 15 тысяч кубов скального грунта отсыпано в районе подпорной стены на Станюковича

Научно-исследовательский институт продолжает изучать проектные решения и другую документацию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

На месте обрушения подпорной стены по улице Станюковича во Владивостоке продолжаются работы по укреплению откоса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Отсыпано уже более 15 тысяч кубов скального грунта.

Как сообщил директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский, на строительной площадке продолжаются работы по устройству насыпной площадки.

«На данный момент на месте обрушения выполняется обратная засыпка, которая позволит удерживать откос и обеспечит абсолютную безопасность проведения работ, а также строящегося объекта и окружающих зданий. Отсыпано более 15 тысяч кубов скального грунта. Параллельно Инженерная школа ДВФУ ведет расчеты, какой должна быть стена в грунте, результаты лягут в основу ее проектирования. Эта конструкция будет служить дополнительным конструктивным элементом, обеспечивающим надежность и долговечность будущей парковки и прилегающей дороги», – отметил руководитель ДальНИИС.

По словам эксперта, научно-исследовательский институт продолжает изучать проектные решения и другую документацию, специалисты будут готовы озвучить окончательную версию произошедшего в течение месяца, добавил он.

Владимир Смотриковский также отметил, что, уникальная геология территории, на которой расположен город, требует уникальных решений: необходимо разработать региональные строительные нормативы, которые будут учитывать географические и климатические особенности, это позволит избежать ускоренного износа строительных материалов и грунтов оснований и максимально оптимизировать расходы.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

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