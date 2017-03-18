Около 600-700 сотрудников наберут на «Радиоприбор» до конца года

Выплаты долгов по заработной плате будут осуществляться после реализации имущества завода

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Встречу с инициативной группой сотрудников завода «Радиоприбор» провели руководство предприятия и краевого департамента промышленности. До рабочих доведена актуальная информация о проводимых мероприятиях по восстановлению производственной деятельности.

По словам первого заместителя главы региона Василия Усольцева, на сегодняшний день все бюрократические препятствия по работе на приморском «Радиоприборе» представителей Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ) устранены. В ходе сегодняшней встречи рабочим представили информацию о процессе регистрации договоров аренды недвижимого имущества завода, заключенных между Радиоприбором и ДМЗ.

«Ожидаем, что 27-28 марта договоры аренды будут заключены. Довели до сведения заводчан, что уже в апреле может быть начат прием попавших в производственную “паузу” сотрудников в филиал ДМЗ во Владивостоке. Планируется, что их численность на конец текущего года составит около 600-700 человек», – обозначил первый вице-губернатор.

Выплаты долгов по заработной плате будут осуществляться после реализации имущества завода.

«На основании закона о банкротстве конкурсный управляющий должен в течение двух месяцев выставить его на торги. Вовлеченное в технологический процесс имущество будет сформировано как единый лот и продано по особому порядку, при этом производственный процесс не прекратится. Не вовлеченное имущество будет распродано по частям. Объяснили людям, что данный вопрос находится на постоянном контроле у вас и в прокуратуре», – доложил Василий Усольцев Губернатору.