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Приморские спасатели готовятся к подрывным работам на реках

​В первую очередь подрывные работы проведут в Яковлевском районе Приморья
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках пройдут во всех муниципалитетах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

«Это позволит не допустить разливов рек и сохранить от возможного разрушения мосты», – отметил начальник инженерно-сапёрной группы Александр Пилецкий.

Для безопасности во время проведения взрывов возможны ограничения пребывания людей и техники в зоне проведения работ. Спасатели просят приморцев с пониманием отнестись к временным ограничениям.

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