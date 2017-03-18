Приморские спасатели готовятся к подрывным работам на реках

​В первую очередь подрывные работы проведут в Яковлевском районе Приморья

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках пройдут во всех муниципалитетах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

«Это позволит не допустить разливов рек и сохранить от возможного разрушения мосты», – отметил начальник инженерно-сапёрной группы Александр Пилецкий.

Для безопасности во время проведения взрывов возможны ограничения пребывания людей и техники в зоне проведения работ. Спасатели просят приморцев с пониманием отнестись к временным ограничениям.