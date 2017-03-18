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Гороскоп на 17 марта

Дайте себе время все как следует обдумать и взвесить
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Гороскоп хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001 Гороскоп. Звезды будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы. Вместе с тем у вас может появиться тяга все упрощать и даже рубить с плеча, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Даже несмотря на всю возможную обоснованность этих решений, лучше отложить их реализацию на потом, дав себе время все как следует взвесить.

Овен будет легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Овен сможет без труда улаживать дела, на которые в другое время он потратил бы весь дар своего красноречия – причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Овны! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой – и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.

Звезды гороскопа обещают Тельцу отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Телец удивится тому, сколько у него найдется сторонников! Если же он запустит новый проект, его ждут замечательные перспективы. Другими словами, Тельцу дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.

Близнецам будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Близнецов позавидует сам Нострадамус! Зато им прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды гороскопа советуют Близнецам в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать «на автомате» или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Чуть ли не с самого утра Рака ожидает аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Рак в панике не начал хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды гороскопа советуют Раку действовать стремительно, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все 

Залогом успеха в делах Льва будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Сегодня – день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Лев действует преимущественно ему на нервы – что ж, почему бы и нет? Зато Лев не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания.

Деву ожидает день, про какие обычно говорят: «Дело спорится». Она будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Дева вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле она просто способна хорошо организовать свое время: второстепенные дела Дева отложит в сторону, а важные – спокойно решит в течение дня.

Весы будут подобны Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Весы такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота – благодаря им, они способны побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: даже если Весы возьмутся за три задачи сразу, они сумеют получить отличный результат!

У Скорпиона будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, он способен даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды гороскопа советуют Скорпиону использовать этот талант для того, чтобы изящно «разрулить» самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Стрелец будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Стрельцу во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Стрелец не прогадает!

Козерогу в делах следует быть как можно внимательнее – особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Козерога к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Козерогам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью кто-то воспользуется.

Водолей, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с его работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп именно к этому и склоняет Водолея. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации – это обогатит Водолея новыми знаниями.

Звезды гороскопа дают Рыбам парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем они занимаются. Даже если Рыбы – пылкий энтузиаст своего дела,  им лучше работать в автоматическом «конвейерном» режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. «Не усложняй!» – девиз дня. Дело в том, что любые попытки Рыб полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и сегодня – именно такой день.


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