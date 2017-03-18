Дневник девушки: Неделя новой жизни пролетела быстро

Изменить себя за один год

Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый ралити- проект «Дневник девушки». За один год участники пытаются изменить свой привычный образ жизни. Своими секретами делится новая участница проекта Ирина.

Неделя новой жизни пролетела быстро, как ласточка. Занятия – по плану, переедание и алкоголь в новую жизнь допущены не были! А теперь подробнее.

Завтракаю я всегда хорошо. Как говорит моя любимая подружка, я ещё не проснулась, а уже чувствую, что хочу есть. Аппетит приходит вместе с пробуждением. Обычно каша. Молочная или на воде. И хлеб с маслом. Вместо сахара – мёд. Сразу фиксируем задачу: перестать дружить с бутербродом. Пока не получается.

На обед дружной компанией бегаем в ресторанчик. Здесь заказываю суп и овощной салат. Мимо курицы и мяса прохожу равнодушно, а вот «рыбка в шубке» или «горбуша с овощами» иногда перевешивают чашу моего сознания. И внутренний голос вопит: полезно! Омега три жирные кислоты!! Минусы обеда – чай с конфетой в недавно отремонтированной бытовой комнате на работе. Там так уютно, чистенько и светло, что нет пока сил справиться с желанием получить удовольствие! Тем более что сотрудники несут домашнюю выпечку, варенье, конфеты. А сколько сортов чая и кофе! Поистине сокровищница!! Буду учиться пить чай вприкуску с общением, ведь только здесь услышишь рецепты новых блюд, секреты воспитания детей, светские новости, прогноз погоды и многое-многое другое. Кто работает в женском коллективе, знает.

Ужин на этой неделе – окрошка на домашней сыворотке. Творог. Тоже самодельный.

И вот пришли выходные! Красна изба не углами, а красна пирогами, говорят на Руси. Не скажу, что это постоянная традиция моего дома, но кулинарная муза периодически ко мне прилетает. Дрожжевое тесто делаю сама. Пирожки с брусникой – мой хит. Ещё с капустой. С рыбой любит сын. С творогом. Когда лень вылепливать - пирог с яблоками и вареньем. Песочное печенье. Хворост. А бантики из слоёного теста (готового). Обмакнул в сахар, присыпал корицей – объеденье. Стоп! Нам надо похудеть или поправиться? Когда включается здравый смысл, я аккуратно складываю готовую продукцию в пакетики-контейнеры и обожаю угощать. Сестру, коллег по работе. Под их дифирамбы усиленно вырабатывается гормон счастья. И вот уже она во мне, позитивная жизненная энергия!

Занятий йогой, которые я посетила, было всего пять. На каждом мне было трудно, но я старалась! Меня вдохновляет тренер и девчата, которые занимаются не первый год. Они такие гибкие, красивые. У меня тоже получится! Желание упорядочить и как-то систематизировать немногочисленные познания о йоге приводят меня на просторы интернета. Чем больше я читаю, тем больше запутываюсь. Решаю по-старинке взять в библиотеке книгу и приобщаться к теории этой науки. Книги оказываются 1991 года издания, я с интересом узнаю, что в СССР йога признана официально с 1988 года и применяется для подготовки подводников; как одно из средств подготовки космонавтов; в некоторых санаториях Феодосии, Сочи (!!!) В голове сразу всплывает – ага, вот почему все хотели быть космонавтами... Благо, сейчас нет никаких секретов, оздоравливайся сколько душе угодно. И работай не космонавтом или подводником, а инспектором, никто слова не скажет.

Однако, шутки в сторону. С питанием определились. Занятия - полностью доверяемся тренеру. Дома включаем краткие видео-курсы для начинающих. А главное – не теряем гребень волны позитива. Это план на следующую неделю. Что получится, расскажу!

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.