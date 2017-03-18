Дневник девушки: Неделя новой жизни пролетела быстро 12:04, 18 марта Дневник девушки: Неделя новой жизни пролетела быстро (Эксклюзив)
Во Владивостоке сегодня тепло 11:04, 18 марта Во Владивостоке сегодня тепло
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни 10:52, 18 марта Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
Новостная лента
Март, 18 суббота
12:28
РИА VladNews ждет ваших новостей
12:28
Дневник парня: Выбросьте печеньки в окно! Эксклюзив
12:28
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
12:04
Дневник девушки: Неделя новой жизни пролетела быстро Эксклюзив
11:30
Приморские спасатели готовятся к подрывным работам на реках
11:04
Во Владивостоке сегодня тепло
10:52
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:12
Более 15 тысяч кубов скального грунта отсыпано в районе подпорной стены на Станюковича
09:02
Гороскоп на 17 марта
08:20
Афиша культурных событий Приморья с 18 по 24 марта
07:18
Популярное обезболивающее связали с остановкой сердца
06:34
Владивостокцы присоединились к Всероссийской социальной акции «Сложности перехода» Фото
04:39
Партизанские дольщики смогут подать документы на субсидию через МФЦ
03:01
Атеисты вымирают в современном мире, - ученые
02:12
ЕГЭ в Приморье сдадут более 10 тысяч человек
01:10
США рассекретили видео испытаний ядерного оружия Видео
00:37
Более 800 штрафов выписали в Приморье за неправильную парковку
Март, 17 пятница
23:13
Школа «Управдом» при поддержке администрации Владивостока продолжает выездные занятия
22:03
В МФЦ Владивостока проходит День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц
21:23
В субботу движение по Корабельной набережной будет временно ограничено
20:37
Хищнику ампутировали лапу в Сафари-парке
19:11
МЧС Приморья: выход на лёд опасен!
18:30
Во Владивостоке пройдет школьный турнир по самбо
18:05
Для многих бессонница стала привычкой, - ученые
17:42
Уроки экологической грамотности проходят в школах Владивостока
17:36
В Лазовском заповеднике специалисты фиксируют пробуждение природы
17:23
Жители Приморья выступили против четвертой ТОР
17:12
Предстоящие выходные порадуют владивостокцев своей теплотой
17:02
В Правительство РФ направлена концепция демографического развития ДФО
16:51
Приморье присоединится к акции «Час Земли»
16:42
Главная ярмарка Приморья возобновит свою работу
16:34
На звание «Учитель года» претендуют 18 педагогов Владивостока
16:31
Ольга Бузова показала свои прелести Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Дневник девушки: Неделя новой жизни пролетела быстро

Изменить себя за один год
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый ралити- проект «Дневник девушки». За один год участники пытаются изменить свой привычный образ жизни. Своими секретами делится новая участница проекта Ирина.

Неделя новой жизни пролетела быстро, как ласточка. Занятия – по плану, переедание и алкоголь в новую жизнь допущены не были! А теперь подробнее.

Завтракаю я всегда хорошо. Как говорит моя любимая подружка, я ещё не проснулась, а уже чувствую, что хочу есть. Аппетит приходит вместе с пробуждением. Обычно каша. Молочная или на воде. И хлеб с маслом. Вместо сахара – мёд. Сразу фиксируем задачу: перестать дружить с бутербродом. Пока не получается.

На обед дружной компанией бегаем в ресторанчик. Здесь заказываю суп и овощной салат. Мимо курицы и мяса прохожу равнодушно, а вот «рыбка в шубке» или «горбуша с овощами» иногда перевешивают чашу моего сознания. И внутренний голос вопит: полезно! Омега три жирные кислоты!! Минусы обеда – чай с конфетой в недавно отремонтированной бытовой комнате на работе. Там так уютно, чистенько и светло, что нет пока сил справиться с желанием получить удовольствие! Тем более что сотрудники несут домашнюю выпечку, варенье, конфеты. А сколько сортов чая и кофе! Поистине сокровищница!! Буду учиться пить чай вприкуску с общением, ведь только здесь услышишь рецепты новых блюд, секреты воспитания детей, светские новости, прогноз погоды и многое-многое другое. Кто работает в женском коллективе, знает.

Ужин на этой неделе – окрошка на домашней сыворотке. Творог. Тоже самодельный.

И вот пришли выходные! Красна изба не углами, а красна пирогами, говорят на Руси. Не скажу, что это постоянная традиция моего дома, но кулинарная муза периодически ко мне прилетает. Дрожжевое тесто делаю сама. Пирожки с брусникой – мой хит. Ещё с капустой. С рыбой любит сын. С творогом. Когда лень вылепливать - пирог с яблоками и вареньем. Песочное печенье. Хворост. А бантики из слоёного теста (готового). Обмакнул в сахар, присыпал корицей – объеденье. Стоп! Нам надо похудеть или поправиться? Когда включается здравый смысл, я аккуратно складываю готовую продукцию в пакетики-контейнеры и обожаю угощать. Сестру, коллег по работе. Под их дифирамбы усиленно вырабатывается гормон счастья. И вот уже она во мне, позитивная жизненная энергия!

Занятий йогой, которые я посетила, было всего пять. На каждом мне было трудно, но я старалась! Меня вдохновляет тренер и девчата, которые занимаются не первый год. Они такие гибкие, красивые. У меня тоже получится! Желание упорядочить и как-то систематизировать немногочисленные познания о йоге приводят меня на просторы интернета. Чем больше я читаю, тем больше запутываюсь. Решаю по-старинке взять в библиотеке книгу и приобщаться к теории этой науки. Книги оказываются 1991 года издания, я с интересом узнаю, что в СССР йога признана официально с 1988 года и применяется для подготовки подводников; как одно из средств подготовки космонавтов; в некоторых санаториях Феодосии, Сочи (!!!) В голове сразу всплывает – ага, вот почему все хотели быть космонавтами... Благо, сейчас нет никаких секретов, оздоравливайся сколько душе угодно. И работай не космонавтом или подводником, а инспектором, никто слова не скажет.

Однако, шутки в сторону. С питанием определились. Занятия - полностью доверяемся тренеру. Дома включаем краткие видео-курсы для начинающих. А главное – не теряем гребень волны позитива. Это план на следующую неделю. Что получится, расскажу!  

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Популярное обезболивающее связали с остановкой сердца
07:18, 18 марта 2017 Популярное обезболивающее связали с остановкой сердца

Впервые доказано, что прием НПВП, отпускаемых без рецепта, связан с повышенным риском остановки сердца

Для многих бессонница стала привычкой, - ученые
18:05, 17 марта 2017 Для многих бессонница стала привычкой, - ученые

Специалисты рассказали, как обрести хороший сон

Дневник парня: Выбросьте печеньки в окно!
15:15, 17 марта 2017 Дневник парня: Выбросьте печеньки в окно!

24-летний житель Владивостока Евгений делится собственным опытом

Виагра продлевает жизнь, - ученые
13:28, 17 марта 2017 Виагра продлевает жизнь, - ученые

Мужчины реже начинали попадать в больницы

Физические нагрузки снижают риск развития рака, - ученые
13:19, 17 марта 2017 Физические нагрузки снижают риск развития рака, - ученые

Специалисты выяснили, как развивается рак в организме человека

Овощи вызывают стресс, - ученые
21:13, 16 марта 2017 Овощи вызывают стресс, - ученые

К такому воздействию больше подвержены женщины

Ученые выяснили, насколько молодежь активна в сексе
19:02, 16 марта 2017 Ученые выяснили, насколько молодежь активна в сексе

Нынешнее поколение предпочитает не пускаться во все тяжкие