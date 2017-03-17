Выпускные вечера в Приморье продлятся неделю

Одиннадцатый класс в этом году окончат 9,5 тысяч ребят

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

Неделя выпускных вечеров в Приморском крае пройдёт с 23 по 29 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной комиссии по организации единого государственного экзамена. Представитель департамента образования и науки Юлия Горностаева сообщила, что первыми – 23 июня – со школой попрощаются выпускники Лесозаводска, Партизанска, Уссурийска, ЗАТО Фокино, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Черниговского, части Пожарского, Чугуевского, Красноармейского районов.

«24 июня выпускной отметят во Владивостоке, Дальнереченске, Находке, а также в Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Спасском, Хорольском, Тернейском, Яковлевском, Надеждинском, Ольгинском районах, ряде населённых пунктов Пожарского, Красноармейского Чугуевского районов», – отметила она.

Арсеньев, Артём, Михайловский район отметят выпускной 25 июня. Дальнегорск и Шкотовский район – 27 июня. Завершится праздничная неделя 29 июня в Анучинском районе.

«Массовые мероприятия для выпускников на сегодняшний день уже запланировали в Арсеньеве, Дальнереченске, Партизанске, Анучинском, Партизанском, пограничном и Хасанском районах», – добавила Юлия Горностаева.