Ольга Бузова показала свои прелести

Интимное видео «гуляет» по группам в мессенджерах

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В группах мессендерах «гуляет» видео интимного содержания с участием девушки, которая очень похожа на известную телеведущую Ольгу Бузову, сообщает РИА VladNews.

На видеоролике девушка, находясь в дамской комнате, на камеру показала свои прелести. «Фанаты» быстро нашли сходство между героиней ролика и Ольгой Бузовой. Даже нашли фотографии Бузовой в таком же платье.

Отметим, что по неофициальной информации, причиной развода Ольги и Дмитрия Тарасова стал роман телеведущей с другим мужчиной, которому она также отсылала видеозаписи и фотографии подобного содержания.

После того, как Ольга и Тарасов официально развелись, хакеры, которые узнали все секреты Бузовой, начали рассылать подобные видеозаписи и фотографии по сетям.

Данный видеоролик шокировал поклонников Ольги Бузовой. Напомним, что друзья семьи «Тарабузиков» также разделились на два лагеря. Известная телеведущая потеряла многих друзей, которые остались на стороне Дмитрия.