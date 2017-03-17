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Общество

Школа «Управдом» при поддержке администрации Владивостока продолжает выездные занятия

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

14 марта в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8) состоялось выездное занятие школы «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Тема - «ОДН как плата за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества МКД».

Ведущим семинара стал Игорь Курсаков, главный специалист информационного отдела МКУ «УРЦ Владивостока», член некоммерческого партнерства «Домовой контроль». Он имеет богатый опыт взаимодействия с управляющими компаниями города, прекрасно знает законодательную базу.

С 1 января 2017 вступили в силу законодательные изменения по начислению ОДН. Однако о нововведениях в жилищном законодательстве жильцы многих домов узнают лишь с приходом очередных квитанций. От этого возникают вопросы и непонимание. Разбирались с этим вопросом по порядку. Сначала была представлена формула начисления ОДН до введения изменений, подробно описаны условия начисления и некоторые нюансы. Далее Игорь Курсаков представил и объяснил суть новой формулы, обозначив принципиальную разницу с предыдущим вариантом.

Также на семинаре была перечислена вся законодательная база: постановления, акты, к которым можно обратиться для выяснения нюансов начисления.

Следующее выездное занятие в школе «Управдом» состоится 21 марта в школе № 50 (ул. Олега Кошевого, 26). Начало в 18.30.

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