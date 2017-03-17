Женщина прописала у себя в квартире в Уссурийске 29 иностранцев

Фигурантка дела предстанет перед судом

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В Уссурийске окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летний жительницы, которая обвиняется в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что обвиняемая, в период с марта 2016 года по январь 2017 года осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 29 граждан в своем двухкомнатном доме на улице Волочаевской, где она проживает со своими пятью несовершеннолетними детьми.

Сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установлено, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Предоставленная возможность использовалась для непривлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Женщине грозит лишение свободы до трех лет.