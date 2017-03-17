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Общество

В МФЦ Владивостока проходит День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц

Мероприятие направлено побудить налогоплательщиков ежегодно и в срок подавать декларации о доходах
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 марта, в муниципальном многофункциональном центре Владивостока прошлат акция «День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Во всех отделениях МФЦ специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю вели прием физических лиц по вопросам подачи налоговых деклараций о доходах, полученных в 2016 году.

«Мы рассказывали о том, кто должен представить декларацию о доходах и в какие сроки, отвечали на вопросы по теме налогообложения физических лиц, – рассказала старший государственный налоговый инспектор УФНС России по Приморскому краю Виктория Тимошок. – Также помогали всем желающим прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию, заявление на льготу по имущественным налогам. Кроме этого, каждый посетитель независимо от места жительства может сегодня в МФЦ подключиться к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, наличии переплаты и задолженности по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. С помощью этого сервиса можно также заполнить налоговую декларацию и получить информацию о ходе ее камеральной проверки».

Консультации о подключении к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» пользуются особой популярностью. Для регистрации в личном кабинете достаточно при себе иметь документ, удостоверяющий личность, оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

По словам руководителя отделения МФЦ № 2 Екатерины Костюковой, мероприятие было направлено на побуждение налогоплательщиков ежегодно и в срок (в текущем году - до 2 мая) подавать декларации о доходах, повышение мотивации граждан по уплате налогов.

«Благодарю коллектив владивостокского многофункционального центра «Мои документы» за качественную и оперативную работу, а также за то, что регулярно проводят такие акции, как День открытых дверей для налогоплательщиков», - сказал житель Владивостока Евгений Москалев.

Для справки:

Перечень государственных услуг Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, предоставляемых через МФЦ «Мои документы» Владивостока:

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (кроме юридических лиц, для которых предусмотрен специальный порядок государственной регистрации).

Постановка на налоговый учет физических лиц по месту жительства.

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц.

Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну).

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа).

Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

Прием заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1).

Прием заявлений на предоставление льготы физическому лицу по налогу на имущество, транспортному налогу, земельному налогу.

Прием заявления на использование интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.

Прием заявления физического лица на получение Справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета либо подтверждении факта получения налогоплательщиком суммы предоставленного социального налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации.

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