Директор ТИНРО-Центра отправлен под домашний арест

Фрунзенский суд Владивостока вынес решение в пятницу

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Фрунзенский суд Владивостока в пятницу, 17 марта, отправил директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, под домашний арест до 9 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету". Как было заявлено в суде представителем следствия, Льву Бочарову, бессменно возглавляющему институт в течение последних 20 лет, а также его первому заместителю Юрию Блинову вменяются в вину нарушения при проведении аукциона на отлов двух косаток во второй половине 2015 года, произведенный до момента завершения конкурсных процедур. За эту работу ТИНРО-Центр по заключенному договору заплатил ООО "Морские животные" 13 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ТИНРО-Центра, утром в институте состоялось собрание коллектива, на котором сотрудники подписали письмо в поддержку своих руководителей (Бочаров и Блинов были задержаны вместе 14 марта). Обращение они отправят в администрацию президента, уполномоченному представителю президента в ДФО, а также представят в суд.

ТИНРО-Центр, один из крупнейших рыбохозяйственных институтов в стране, занимается морскими исследованиями, разрабатывает и реализует единую стратегию рыбохозяйственной науки в тихоокеанском бассейне. В его состав вместе с владивостокской группой научных подразделений входят Хабаровский, Чукотский филиалы и база исследовательского флота.