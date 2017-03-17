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Общество

В субботу движение по Корабельной набережной будет временно ограничено

Митинг в честь воссоединения России с Крымом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В субботу, 18 марта, во Владивостоке у мемориала «Боевая слава ТОФ» состоится митинг в честь третьей годовщины включения в 2014 году в состав Российской Федерации большей части территории Крымского полуострова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В связи с проведением мероприятия будет временно ограничены движение и парковка транспортных средств на следующем участке автомобильных дорог:

- с 11 часов 00 минут до 13 часов 30 минут на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная от дома № 1а по улице Корабельная Набережная до пересечения со Светланским переулком.

Объезд будет осуществляться по улицам Семеновская, Алеутская, Светланская и Пушкинская. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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