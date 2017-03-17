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Общество

Приморье присоединится к акции «Час Земли»

С 20:30 до 21:30
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В 2017 году Приморье присоединяется к всемирной акции «Час Земли», которая в России приурочена к проведению Года экологии. Она пройдет 25 марта с 20:30 до 21:30, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края

Как отметили в департаменте информационной политики, Приморье поддержит акцию, организованную Минприроды России и Всемирным Фондом дикой природы для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования:

«Приглашаем всех жителей Приморья, а также представителей бизнеса, государственных и муниципальных структур принять участие в акции, погасив на один час электричество 25 марта с 20:30 до 21:30», – сказали в ведомстве.

Справка: 

Впервые эта акция была организована в Австралии в 2007 году. С тех пор каждый год в одну из последних суббот марта ее проводят во многих странах мира. В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более двух миллиардов человек. В России акцию поддержали 20 миллионов человек из разных городов. 

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