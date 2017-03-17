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Общество

Предстоящие выходные порадуют владивостокцев своей теплотой

Осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Уже несколько дней приморцы радуются теплой весенней погоде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Температура по-прежнему держится выше нормы на 3-5 градусов.

В четверг, 16 марта, воздух прогрелся до +6…+11 °C. А вот ночами пока морозно, фон температуры воздуха отрицательный, −2…−8 °C, на северо-востоке до −13 °C. В условиях малооблачной погоды ночное выхолаживание воздуха может достигать 15–20 градусов.

В субботу, 18 марта, осадки маловероятны. В воскресенье днем облачно, преимущественно без осадков, температура воздуха +8…+13 °C, ночью от +2 °C до −13 °C, на севере края возможен небольшой дождь со снегом.

Во Владивостоке солнечно, тихо и тепло, до +7…+10 °C. В выходные дни погода в городе сохранится комфортной: без осадков, ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью около 0 °C, днём +6…+10 °C.

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