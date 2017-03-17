Хищнику ампутировали лапу в Сафари-парке

Харза Иваныч попал в капкан в январе

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В январе Харза по имени Иваныч был спасен из капкана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на приморский Сафари-парк.

Зверька привезли с Ивановской трассы. Самец судя по зубам и окраске – харза молодой, 2015 года рождения. Зверь попал передней правой лапой в капкан, в результате чего ему пришлось ампутировать кисть по сустав.

В операции и последующем уходе участвовали ветврачи парка. Первое время харза чувствовала себя неважно, мало ел, постоянно спал в дупле. Сейчас спасенный зверь чувствует себя прекрасно, он набрал в весе, у него заблестела шерсть. Сейчас Иваныч хорошо двигается и на трех лапах.

Стоит отметить, что в природе харзы живут и охотятся семьями. Хищники едят всех, кого словят. Излюбленная добыча харзы – кабарга. Самый крупный и ярко окрашенный представитель рода куниц водится в России в Приморье и Приамурье.