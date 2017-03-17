Илья Авербух лично посетит Владивосток со своим ледовым шоу «Ледниковый период»

Билеты на шоу еще можно приобрести

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Уже завтра на лед «Фетисов Арены» выйдут не только всеми любимые чемпионы, но и руководитель шоу - заслуженный мастер спорта России, Илья Авербух, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Известный фигурист радует своим посещением далеко не многие города, но к счастью – Владивосток– исключение. Чемпион мира, Европы, финалист серии Гран-при — сегодня Илья Авербух является эталоном профессионализма, а его шоу – гарант слаженной работы, полной отдачи фигуристов и ярких впечатлений зрителей.

Билеты на шоу(хоть уже и в небольшом количестве), которое лично поставит и проведет знаменитый московский фигурист при поддержке самых известных звезд российского фигурного катания по-прежнему можно приобрести в кассах «Фетисов Арены» и «Дальпартера», а также на сайте vl.ru.

Но это еще не все хорошие новости

Уже сегодня во Владивосток прилетели некоторые участники шоу: Алексей Тихонов, Мария Петрова, Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Сегодня, ровно в 18:00 на радио «Лемма» Алексей и Мария дадут эксклюзивное интервью для приморского слушателя.

А в субботу, в 16.00 чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, чемпионы России в парном катании, заслуженные мастера спорта страны Алексей Тихонов и Мария Петрова проведут мастер-класс по фигурному катанию на «Фетисов Арене» для детей приморского края, которые занимаются фигурным катанием.

Возрастное ограничение 12+

Начало шоу в 19.00

Запуск зрителей за час до мероприятия

Телефон для справок: 8(423)272-00-00, 8(423)230-33-14