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Общество

Выдача дальневосточных гектаров в Приморье продолжает спотыкаться на каждом шагу

С какими проблемами в регионе столкнулись при реализации закона?
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

При реализации программы выдачи "дальневосточных гектаров" в Приморье столкнулись с массой трудностей: противоречия в законах приводят к отказам, а выдать могут чью-то землю. Об этом было заявлено на межведомственном совещании во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОТВ.

Так, последние поправки в закон могут привести к увеличению числа отказов в то время, как их только-только удалось довести до уровня 10% (еще в октябре 2016 года их уровень составлял 42%):

- В администрации края проведен анализ имеющихся охотхозяйственных соглашений, которые покрывают почти всю территорию края, в том числе территорию самых востребованных районов. Последняя редакция закона не допускает возможности получения гектара в границах территорий, на которые заключены охотхозяйственные соглашения, в отсутствии арендных отношений на земельные участки. Таким образом процент отказов может возрасти, – обозначил и.о. директора соответствующего департамента.

Необходимо отметить. что законопроект, который позволит выправить ситуацию, уже внесен в Госдуму РФ, однако потребуется полтора-два месяца на его рассмотрение и принятие. Пока же всем, кто подал заявку на участок, попадающий в границы охотхозяйственных соглашений, будет отказано.

Интересная ситуация сложилась и с  не оформленными должным образом дачными и садовыми участками граждан: они могут попадать под предоставление "дальневосточных гектаров":

- На днях мы провели по данному вопросу встречу с жителями Надеждинского района. Мы говорим о гражданах, которые имеют правоустанавливающие документы на земельные участки, но не внесли сведения об их границах в государственный кадастр недвижимости. Такие участки в ФИС не отображаются и формально возможны к предоставлению по закону об одном гектаре, – конкретизировал и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Илья Терехов. Он отметил, что работа по информированию граждан о необходимости оформления используемых участков должным образом была начата заблаговременно, чтобы предотвратить конфликтные ситуации, однако не все торопятся привести свои документы в соответствие с требованиями законодательства:

- Мы призываем приморцев с этим не затягивать. Если спорные случаи возникают, если вы полагаете, что чей-то дальневосточный гектар “наложился” на ваш земельный участок, предлагаем оперативно вносить сведения в государственный кадастр недвижимости и идти к нам в департамент или уполномоченный орган вашего района, который распоряжается земельными участками. В этом случае у нас будет основание для возможного пересмотра границ участка, заявленного под один гектар, – обратился Илья Терехов к жителям края.

О том, каковы проблемы с реализацией закона о "дальневосточном гектаре", рассказал и глава самой востребованной у россиян территории Приморского края - Хасанского района:

"Первая проблема связана с тем, что в системе отсутствует функция автоматического определения границ. Абсолютно все заявления, поданные на территорию Хасанского района через ФИС и предполагающиеся для работы администраций городских поселений, поступают в администрацию района. После чего мы, согласно закона, готовим соответствующее извещение в письменной форме, которое необходимо напечатать, подписать, зарегистрировать в журнале исходящей корреспонденции, отправить. Мы сегодня больше времени тратим на то, чтобы отписаться, а уже только потом начинаем заниматься своими функциональными обязанностями - для этого сотрудники выходят на работу в выходные", - рассказал глава Хасанского района Сергей Овчинников. Кроме того, по его словам, сама система работает нестабильно и не готова к большому наплыву пользователей: «Практически каждый день как Москва просыпается, так возникает проблема задержки обработки одного заявления – время на процедуру увеличивается примерно в три раза. Плюс границы испрашиваемого земельного участка открываются с третьей-четвертой попытки», - отметил глава муниципалитета.

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