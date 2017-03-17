Для многих бессонница стала привычкой, - ученые

Специалисты рассказали, как обрести хороший сон

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что бессонница может стать привычкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily Mail.

По словам специалистов, те, кто имеет хороший сон, могут спокойно уснуть почти сразу после того, как ложатся в кровать. Однако если человек перед сном постоянно ворочается с боку на бок или начинает над чем-то размышлять, то у него начинает вырабатываться привычка бодрствования.

Бессонницу можно вылечить когнитивно-поведенческой терапией путем изменения мыслей и поведения, которые влияют на сон. Также следует воздержаться от кофеина и алкоголя. Не следует и перед сном пользоваться гаджетами и обязательно нужно выключать свет перед сном.

Как рассказали ученые, перед сном вообще следует избегать яркого света, особенного синего света от экранов компьютеров и телефонов, так как это подавляет выработку мелатонина, который помогает человеку спать.