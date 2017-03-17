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Общество

В Лазовском заповеднике специалисты фиксируют пробуждение природы

Запели птицы, просыпаются звери, зацвели первые подснежники
Фото: Лазовский заповедник Фото: Лазовский заповедник
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Сотрудники Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» тщательно фиксируют первые признаки весны и пробуждения природы. К ним относятся появление ранних цветов, пение птиц и выход из зимнего сна лесных обитателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Лазовского заповедника.

На южных склонах уже можно встретить подснежники – желтые цветки адониса амурского. Активизировались птицы – запела восточная синица и гаичка, засвистел поползень, застучал свою барабанную дробь белоспинный дятел. Как рассказал научный сотрудник заповедника, орнитолог Валерий Шохрин, таким образом пернатые готовятся к размножению и обозначают свою территорию, где будут гнездиться. А сороки уже с конца февраля носят веточки, ремонтируют свои прошлогодние гнезда и строят новые.

9 марта в долине Америка инспекторы заповедника видели бурундука, а это говорит о том, что стало достаточно тепло для пробуждения из зимнего сна и бурундуков, и других зверей - барсуков, медведей, енотовидных собак.

Научный сотрудник Лидия Маковкина отмечает еще один признак прихода весны: началось сокодвижение у клёна мелколистного и ореха манчжурского. «Пока оно не стабильно, - говорит Лидия Васильевна, - когда теплеет, сок идет, а когда температура опускается, то процесс приостанавливается, чтобы опять возобновиться по теплу».

А 14 марта в заповеднике заметили серую цаплю – значит и эти перелетные птицы уже потянулись к родным местам после зимовки в теплых краях. 

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