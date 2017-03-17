Стоимость кадастровых работ подскочила до 15 тысяч рублей

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Стоимость кадастровых работ в Приморье с началом реализации программы "Дальневосточный гектар" (а значит, увеличением спроса на данную услугу) выросла, а не снизилась - что противоречит законам экономики и соответствует ситуации картельного сговора. Об этом в рамках межведомственного совещания заявил глава региона. Теперь решение этой проблемы поручено Росреестру, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОТВ.

По словам замруководителя секретариата полпреда президента РФ в ДФО Олега Скуфинского, в ведомство поступили жалобы граждан на увеличение стоимости кадастровых работ - до 15 тысяч рублей. Эта сумма - почти половина от уровня официальной заработной платы в Приморском крае. Что касается реального положения дел, для очень многих жителей региона 15 тысяч рублей - это примерно весь месячный доход.