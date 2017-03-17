В Приморье обнаружен картельный сговор на оформлении 13:57, 17 марта В Приморье обнаружен картельный сговор на оформлении "дальневосточных гектаров"
Белорусские дети, сбежавшие во Владивосток, сняты с поезда в Хабаровске 12:42, 17 марта Белорусские дети, сбежавшие во Владивосток, сняты с поезда в Хабаровске
Дорогостоящий автомобиль сгорел во Владивостоке 12:18, 17 марта Дорогостоящий автомобиль сгорел во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Март, 17 пятница
14:29
РИА VladNews ждет ваших новостей
14:29
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:29
Дневник девушки: Ничего не ем, но не худею? Фото и Видео
14:15
Каждую неделю самострой у дома Элеоноры Прей становится ниже на этаж
14:04
Приморские продавцы подержанных иномарок продолжают противостоять системе «ЭРА-ГЛОНАСС» Видео
13:57
В Приморье обнаружен картельный сговор на оформлении "дальневосточных гектаров"
13:51
Владивостокскую фирму оштрафовали на 400 тысяч рублей
13:42
Школьники Владивостока сразятся в «Чудо-шашки»
13:28
Виагра продлевает жизнь, - ученые
13:21
Женщина-рецидивистка ограбила ломбард во Владивостоке
13:19
Физические нагрузки снижают риск развития рака, - ученые
13:00
Митинг в честь воссоединения России с Крымом начнётся в Приморье с полуденного выстрела
12:52
Портрет получателя «дальневосточного гектара»
12:42
Белорусские дети, сбежавшие во Владивосток, сняты с поезда в Хабаровске
12:31
Управдомов Владивостока просвещают не только в жилищной сфере, но и налоговой
12:18
Дорогостоящий автомобиль сгорел во Владивостоке Фото
12:00
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
11:49
Школьников Владивостока учат самостоятельно придумывать и реализовывать социально значимые акции
11:31
Жители Приморья рассказали о своих реальных зарплатах
11:25
Игорь Пушкарев: Следствие по моему делу я бы назвал странным
11:19
Приморская столица в очередной раз приняла соревнования по бильярду среди инвалидов Видео
11:08
В Приморье пропала девушка Фото
11:01
На дорогах Владивостока за сутки чудом никто не пострадал Эксклюзив
10:56
Серийный преступник задержан в Приморье
10:45
Очередная иномарка сгорела ночью во Владивостоке
10:42
Нефтяное загрязнение обнаружено у акватории пролива Босфор Восточный
10:30
Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке в ближайшее воскресенье
10:18
Во Владивостоке произошло серьезное ДТП Фото
10:11
Поддельные квитанции - в почтовых ящиках Владивостока Видео
09:57
Приморские бабушки и дедушки сразятся за звание самого продвинутого интернет-пользователя
09:45
Приморец лишился свободы за пьяную езду
09:37
Известный владивостокский ведущий борется с агрессивной формой опухоли головного мозга – глиобластомой
09:28
«Зеленый дворик»: бесплатно обнови свой двор
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В Приморье обнаружен картельный сговор на оформлении "дальневосточных гектаров"

Стоимость кадастровых работ подскочила до 15 тысяч рублей
Фото: WallpapersCraft.ru Фото: WallpapersCraft.ru
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Стоимость кадастровых работ в Приморье с началом реализации программы "Дальневосточный гектар" (а значит, увеличением спроса на данную услугу) выросла, а не снизилась - что противоречит законам экономики и соответствует ситуации картельного сговора. Об этом в рамках межведомственного совещания заявил глава региона. Теперь решение этой проблемы поручено Росреестру, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОТВ.

По словам замруководителя секретариата полпреда президента РФ в ДФО Олега Скуфинского, в ведомство поступили жалобы граждан на увеличение стоимости кадастровых работ - до 15 тысяч рублей. Эта сумма - почти половина от уровня официальной заработной платы в Приморском крае. Что касается реального положения дел, для очень многих жителей региона 15 тысяч рублей - это примерно весь месячный доход.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Школьники Владивостока сразятся в «Чудо-шашки»
13:42, 17 марта 2017 Школьники Владивостока сразятся в «Чудо-шашки»

Программа первенства:

Митинг в честь воссоединения России с Крымом начнётся в Приморье с полуденного выстрела
13:00, 17 марта 2017 Митинг в честь воссоединения России с Крымом начнётся в Приморье с полуденного выстрела

К участию приглашаются все жители региона

Портрет получателя «дальневосточного гектара»
12:52, 17 марта 2017 Портрет получателя «дальневосточного гектара»

В основном это молодежь до 34 лет, которая хочет строить свои дома

Управдомов Владивостока просвещают не только в жилищной сфере, но и налоговой
12:31, 17 марта 2017 Управдомов Владивостока просвещают не только в жилищной сфере, но и налоговой

Спикер рассказал, кто обязан предоставить декларацию о доходах

Школьников Владивостока учат самостоятельно придумывать и реализовывать социально значимые акции
11:49, 17 марта 2017 Школьников Владивостока учат самостоятельно придумывать и реализовывать социально значимые акции

В рамках проекта будут организованы семинары и тренинги для школьнико

Жители Приморья рассказали о своих реальных зарплатах
11:31, 17 марта 2017 Жители Приморья рассказали о своих реальных зарплатах

Как всегда, от официального оказалось далеко

В Приморье пропала девушка
11:08, 17 марта 2017 В Приморье пропала девушка

Волонтеры просят помощи