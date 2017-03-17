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В Приморье сгорела баня

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Вечером, 16 марта, пульт пожарной охраны Пожарского муниципального района поступило тревожное сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморью. Звонивший сообщил, что в селе Красный Яр на улице Ленинская открытым пламенем горит крыша бани.

Через 2 минуты брандмейстеры были на месте происшествия и боролись с пожаром. Еще через 3 минуты возгорание было локализовано, а через 7 минут пожарные полностью справились с огнём. 

Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. На пожаре работали 3 огнеборца и 1 единица техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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