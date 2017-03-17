Женщина-рецидивистка ограбила ломбард во Владивостоке

В отдел полиции Владивостока обратился работник ломбарда, который сообщил об ограблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя, возможных очевидцев, а также осмотрели место происшествия.
Установлено, что неизвестная женщина зашла в ломбард и попросила показать ей золотую цепочку. Примерив, ювелирное украшение, злоумышленница скрылась.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 41-летнюю ранее судимую жительницу Владивостока, которая дала признательные показания.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Женщине грозит лишение свободы до четырех лет.