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Женщина-рецидивистка ограбила ломбард во Владивостоке

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции Владивостока обратился работник ломбарда, который сообщил об ограблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя, возможных очевидцев, а также осмотрели место происшествия.

Установлено, что неизвестная женщина зашла в ломбард и попросила показать ей золотую цепочку. Примерив, ювелирное украшение, злоумышленница скрылась.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 41-летнюю ранее судимую жительницу Владивостока, которая дала признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Женщине грозит лишение свободы до четырех лет.

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