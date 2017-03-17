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Общество

Приморцам рассказали об их правах

Выездные консультации для жителей края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Жителям края рассказали, как защитить свои права, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Теперь шансов получить некачественную услугу у них гораздо меньше.

Специалисты департамента лицензирования и торговли Приморья в рамках всемирного дня защиты прав потребителей накануне, 15 марта провели выездные консультации для жителей края в одном из супермаркетов Уссурийска. Посетителям супермаркета рассказали об их правах по вопросам приобретения качественных товаров, оказании услуг связи, транспорта и ЖКХ. В будущем это позволит им решать спорные вопросы бесконфликтно, или хотя бы проще. 

Отметим, в Приморье выстроена система защиты потребительских прав граждан, ежеквартально проводится межведомственный совет по защите прав потребителей, работает телефон «горячей линии»: 8 (423) 2-215-418.

Справочно: 

Всемирный день защиты прав потребителей, проводится под эгидой Организации Объединенных Наций и, отмечается в России ежегодно, начиная с 1994 года.

В 2017 году Всемирный день потребителя прошел под девизом «Права потребителей в эру цифровых технологий».

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