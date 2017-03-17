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Директор управляющей компании Уссурийска оштрафован за холод в квартирах

Всего проведено 50 подобных проверок
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

За низкие температуры в квартирах директор ООО «Уссуржилремстрой» из Уссурийска заплатит штраф в 50 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

В ходе внеплановой выездной проверки сотрудниками ведомства выявлены факты ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома: в квартирах дома №1 по улице Промышленной температура воздуха держится ниже положенных нормативов

Специалисты установили, что обслуживающая организация не занималась должным обслуживанием внутридомовых сетей, что и привело к низким температурам в квартирах жильцов. В установленный срок нарушения температурного режима в доме не были устранены, поэтому краевая государственная жилищная инспекция обратилась в суд о признании директора ООО «Уссуржилремстрой в нарушении жилищного законодательства.

Решением Уссурийского городского суда руководитель управляющей компании оштрафован на 50 тысяч рублей.

Всего с начала 2017 года инспекцией в рамках жилищного надзора и лицензионного контроля проведено 50 проверок, по результатам которых составлено 54 протокола об административных правонарушениях.

Только за февраль текущего года ведомством рассмотрено 64 дела об административных правонарушениях в сфере жилищного законодательства, привлечено к ответственности 34 физических и юридических лица.

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