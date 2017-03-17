Каждую неделю самострой у дома Элеоноры Прей становится ниже на этаж

Подрядная организация продолжает демонтаж незаконной постройки возле Усадьбы Смитов

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Подрядчик демонтировал уже три этажа незаконной постройки в историческом центре Владивостока возле объекта культурного наследия, дома Элеоноры Прей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Каждую неделю самострой становится ниже на один этаж.

Подрядная организация продолжает демонтаж незаконной постройки возле Усадьбы Смитов или дома Элеоноры Прей в районе переулка Почтовый, дом 5 во Владивостоке. В настоящее время самовольный объект уменьшился на три этажа. Подрядчик сохраняет заявленные темпы демонтажа – этаж в неделю, на сегодняшний день снесено три этажа из семи, работы идут с опережением утвержденного графика.

Напомним, снос незаконной постройки, возведенной в границах объекта культурного наследия – постройки конца XIX века – Усадьбы Смитов или дома Элеоноры Прей в районе переулка Почтовый, дом 5 во Владивостоке начался 20 февраля. Подрядчик был определен по итогам аукциона. В соответствии с госконтрактом демонтаж должен быть выполнен за 90 суток. Руководитель инспекции регионального строительного надзора Михаил Заиченко отметил, сумма контракта по итогам конкурса была значительно снижена, остальные средства вернутся в краевой бюджет. Все затраченные по итогу деньги на демонтаж, в том числе на разработку проекта, будут взысканы с застройщика.