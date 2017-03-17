МЧС Приморья: выход на лёд опасен!

Памятка

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В связи с установившейся в Приморском крае тёплой погодой спасатели предупреждает любителей подлёдного лова об опасности выхода на лёд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям региона, выходя на лёд, соблюдать все необходимые меры безопасности, а также быть внимательными к окружающим. Кроме того, спасатели напоминают, что в крае действует полный запрет на выезд на акваторию на автомобилях.

Находясь на льду, необходимо периодически визуально оценивать своё местоположение относительно берега - известны случаи, когда от берега отрывались крупные льдины с находящимися на них людьми.

Что необходимо предпринять в случае провала под лед:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться в воду с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;

- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы и уверенности;

- пытаясь вытащить пострадавшего, подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом;

- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

- за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);

- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

- передайте пострадавшего спасателям или медикам.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока напоминают родителям и педагогам о необходимости обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.