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Спорт

Во Владивостоке пройдет школьный турнир по самбо

Вход свободный
Фото: 1ul.ru Фото: 1ul.ru
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 19 марта, во Владивостоке пройдет турнир по самбо среди школьников от 10 до 12 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Организаторами выступила «Федерация самбо и дзюдо города Владивостока» при поддержке администрации краевого центра.

Участников, занявших 1, 2 и 3 места, наградят грамотами и медалями, кроме того, четыре лучших борца соревнований получат памятные призы. Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за юных спортсменов. Вход свободный. Начало в 11.00. 

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